10 Ocak 2024, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Saldırı için neden Fatih Camii seçildi?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 9 Ocak 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Saldırı için neden Fatih Camii seçildi, perde arkasında ne var? Seçim öncesi kimler provokasyon peşinde? ‘Sistematik saldırılar’ ile Türkiye nereye çekilmek isteniyor? Türkiye’ye karşı ‘psikolojik harekat’ mı? Toplumsal fay hatları neden hedefte? ‘Zaman ayarlı’ saldırılar ile ne amaçlanıyor? Murat Kurum’un İstanbul planı ne? Kurum’un ‘kazanma stratejisi’ ne? CHP-İYİ Parti-DEM Parti aralarında ayrı ayrı aday mı çıkarıyor? MOSSAD-CIA savaşı mı başladı? Epstein belgelerine karşılık Yahudi tüneli mi ortaya çıkarıldı?” sorularına yanıt arandı.