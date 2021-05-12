Memleket Meselesi | İsrail neden şimdi saldırıyor?

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta 2018 yılın halen AK Parti üzeri ve milletvekiliyken, muhalafetin (CHP-İyi Parti-HDP) Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ortak aday çıkarma girişimlerine destek veren Ali Babacan itirafları... damga vurdu. Öte yandan programında ilk bölümünde işgalci İsrail güçlerinin Filistin'de insalık dışı saldırılarını artıramasının arkasındaki güç ya da güçler kim? 3. intifada başlar mı? Gazze'yi 'abluka planı'na kimler destek veriyor? sorularına yanıt arandı. Programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

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