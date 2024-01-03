03 Ocak 2024, Çarşamba
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Memleket Meselesi - İsrail Hamas’ın 2 numarasını nasıl vurdu?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 2 Ocak 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail Hamas’ın 2 numarasını nasıl vurdu? Lübnan’dan İsrail’e ‘füzeli yanıt’ mı gelecek? MİT MOSSAD’ı nasıl avladı? MOSSAD ajanlarının planı neydi? MİT MOSSAD’a hangi operasyonları yaptı? 2024’te nerelere operasyon yapılacak? ‘Terörü kaynağında kurutma stratejisi’ nasıl devam edecek? Sınır ötesine ‘büyük operasyon’ ne zaman? Suriye ve Kuzey Irak’taki terör varlıkları nasıl temizlenecek? İsrail’in Gazze’deki planı ne?” sorularına yanıt arandı.