07 Eylül 2021, Salı
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Memleket Meselesi | HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı? | 6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı?
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemdeki önemli konular ele alındı. Programda "ABD'den Afganistan'a dönüş sinyali, Muhalefette adaylık düğümü! HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı?, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem... 8 yıl aradan sonra ilişkiler normalleşiyor" başlıkları irdelendi. Programın sonunda ise; "Yakın tarihin kırılma anı: 6-7 Eylül olayları"nı anlatan önemli bir videoya yer verildi. İşte 6 Eylül 2021 tarihine ait Memleket Meselesi programının tamamı...