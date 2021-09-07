Memleket Meselesi | HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı? | 6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı?

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemdeki önemli konular ele alındı. Programda "ABD'den Afganistan'a dönüş sinyali, Muhalefette adaylık düğümü! HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı?, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem... 8 yıl aradan sonra ilişkiler normalleşiyor" başlıkları irdelendi. Programın sonunda ise; "Yakın tarihin kırılma anı: 6-7 Eylül olayları"nı anlatan önemli bir videoya yer verildi. İşte 6 Eylül 2021 tarihine ait Memleket Meselesi programının tamamı...

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