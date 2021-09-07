07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı? | 6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı?

Memleket Meselesi | HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı? | 6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2021 00:28
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemdeki önemli konular ele alındı. Programda "ABD'den Afganistan'a dönüş sinyali, Muhalefette adaylık düğümü! HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı?, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem... 8 yıl aradan sonra ilişkiler normalleşiyor" başlıkları irdelendi. Programın sonunda ise; "Yakın tarihin kırılma anı: 6-7 Eylül olayları"nı anlatan önemli bir videoya yer verildi. İşte 6 Eylül 2021 tarihine ait Memleket Meselesi programının tamamı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Memleket Meselesi | HDP’ye Millet İttifakı’nda yer var mı?
Memleket Meselesi | HDP'ye Millet İttifakı'nda yer var mı?
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu’nun adaylık şart ne?
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu'nun adaylık şart ne?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Memleket Meselesi | Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Memleket Meselesi | Türkiye’de seçim barajı yüze kaç olacak?
Memleket Meselesi | Türkiye'de seçim barajı yüze kaç olacak?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi - DEAŞ kartını kim sahaya sürdü?
Memleket Meselesi - DEAŞ kartını kim sahaya sürdü?
Memleket Meselesi - Kabil’deki terör saldırılarının şifreleri
Memleket Meselesi - Kabil'deki terör saldırılarının şifreleri
Memleket Meselesi - Afganistan’da neler oluyor?
Memleket Meselesi - Afganistan'da neler oluyor?
Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor
Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Memleket Meselesi - CHP’de iç çekişme büyüyor
Memleket Meselesi - CHP'de "iç çekişme" büyüyor
Memleket Meselesi - Afganistan’da son durum
Memleket Meselesi - Afganistan'da son durum
Daha Fazla Video Göster