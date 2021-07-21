Memleket Meselesi | FETÖ neden uluslararası tehdit?

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının bu haftaki konukları AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Sosyolog-Yazar Prof.Dr. Yasin Aktay, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Araştırmacı-Yazar Dr. Bülent Yavuz oldu. FETÖ yalanları nasıl servis ediliyor? Sahte "Adil Öksüz" bilgisini Kemal Kılıçdaroğlu'na kim verdi? ABD'de FETÖ'nün etkisi ne? FETÖ neden uluslararası tehdit? Tüm bu sorular 20 Temmuz 2021 Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde yanıt buldu. Programımızı sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.