Memleket Meselesi - CHP'de 'ırkçı başkan' tartışması

Banu El'in sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının bu haftaki konukları AK Parti Milletvekili Selam Özboyacı, MHP Milletvekili Dr. Bahadır Bumin Özarslan ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ti. Programın ilk bölümünde ülke genelindeki orman yangınlarındaki sabotajların arkasında kim ya da kimler var? sorusuna yanıt aranırken, ikinci bölümde ise CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlere yönelik yaptığı ırkçı açıklamalarının perde arkasında nelerin olduğu tartışıldı. 29 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.