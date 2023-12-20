Memleket Meselesi - Çalışan ve emeklinin taban maaşı ne olacak?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 19 Aralık 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücrette kimin aklında ne var? Çalışan ve emeklinin taban maaşı ne olacak? Dünya yeni tedarik kriziyle mi karşı karşıya? İsrail-ABD’nin Kızıldeniz’i kontrol planı mı? Yeni savaş alanı Kızıldeniz mi olacak? BMGK’da Gazze’de ateşkes kararı çıkar mı? Hizbullah’ın gücü İsrail’e yeter mi?” sorularına yanıt arandı.