Memleket Meselesi - Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 26 Aralık 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Asgari ücret ne zaman açıklanıyor? Asgari ücrette kimin aklında ne var? Hükümet, işçi ve işverenin asgari ücrete zam düşüncesi ne? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Gıdada ‘fahiş fiyat oyunu’ yeniden mi? Maaşlara gelecek olan zam, fırsatçıları harekete geçirecek mi? Sınır ötesi operasyonlar neden yapılmalı? Irak’ta PKK varlığı nasıl temizlenecek? Sınırın sıfır noktasında neler oluyor?” sorularına yanıt arandı.