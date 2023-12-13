Memleket Meselesi - Asgari ücret zammı belli oldu mu?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 12 Aralık 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “2024’te kimin maaşı ne kadar artacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Biden Netanyahu’ya ‘istifa et’ mi dedi? Derin ABD Netanyahu’nun üzerini mi çizdi? ABD İsrail’e yıl sonuna kadar süre mi verdi? Biden Netanyahu’ya ‘ben artık yokum’ mu dedi?” sorularına yanıt arandı.