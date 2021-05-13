Memleket Meselesi’nin 12 Mayıs 2021 tarihli yayını Cansın Helvacının sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "muhalefete çalıştım" itirafı ve ihanet sözleri, muhalefette yeni ittifak senaryoları, Mescid-i Aksa’da İsrail terörü konuları ele alındı. Gündeme damga vuran bu başlıkları, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Gazeteci-Yazar Metin Özkan ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca yorumladı. İşte Memleket Meselesi programının tamamı…

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