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Memleket Meselesi | Ali Babacan'dan "muhalefete çalıştım" itirafı ve ihanet sözleri... - 12.05.2021

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Giriş: 13.05.2021 00:28
Güncelleme:13.05.2021 00:35
Memleket Meselesi’nin 12 Mayıs 2021 tarihli yayını Cansın Helvacının sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan "muhalefete çalıştım" itirafı ve ihanet sözleri, muhalefette yeni ittifak senaryoları, Mescid-i Aksa’da İsrail terörü konuları ele alındı. Gündeme damga vuran bu başlıkları, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Gazeteci-Yazar Metin Özkan ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca yorumladı. İşte Memleket Meselesi programının tamamı…
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