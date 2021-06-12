Memleket Meselesi | Abdullah Gül’ün eski danışmanından zehir zemberek açıklamalar

Memleket Meselesi’nin 11 Haziran 2021 tarihli yayınında gündeme dair önemli konular irdelendi. Programda; "Meral Akşener’in “HDP ayrı aday çıkarsın” ısrarının nedeni ne? Abdullah Gül’ün eski danışmanından gelen zehir zemberek açıklamalar" başlıkları ele alındı. Bu yaşananları ve daha fazlasını Siyaset Bilimci Doç. Dr. Nebi Miş, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazeteci Metin Özkan, Siyasetçi-Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber’de yorumladı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…

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