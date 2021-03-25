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Memleket Meselesi | ABD'nin YPG/PKK planı ne? - 25.03.2021

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 23:59
Güncelleme:26.03.2021 00:17
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında bu hafta ABD'nin Deyrizor'daki YPG ziyareti ne anlama geliyor? ABD'nin YPG/PKK planı ne? Akdeniz'de kim ne istiyor? AB bildirisindeki Türkiye mesajının perde arkasında ne var? Tüm bu sorular canlı yayında yanıt buldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Araştırmacı-Yazar Dr. Bülent Yavuz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaracıoğlu'nun konuk olduğu 25 Mart 2021 tarihli programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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