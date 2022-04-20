20 Nisan 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi - 3.ittifak kimin lehine?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 19 Nisan 2022 tarihli yayınında; 6'lı masada güven krizi mi? Muhalefette parçalı ittifak mı? 3.ittifak kimin lehine? Mültecilerin dönüşündeki son gelişmeler neler? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.