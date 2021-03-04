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Memleket Meselesi | 11 şehit verdiğimiz Bitlis'teki helikopter kazası nasıl gerçekleşti? - 04.03.2021

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Giriş: 04.03.2021 23:05
Güncelleme:04.03.2021 23:17
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi 4 Mart 2021 tarihli yayınıyla ekranlara geldi. Programda Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında bulunduğu 11 askerimizin şehit düştüğü ve 2 askerimizin de yaralandığı Bitlis’teki askeri helikopter kazası masaya yatırıldı. Güvenlik ve Savunma Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Arama Kurtarma Federasyonu Onursal Başkanı Umur Zamanoğlu, Eski Özel Kuvvetler Komutanı/Emekli Albay Mithat Işık, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu acı olay�� değerlendirdiler. İşte Memleket Meselesi 4 Mart 2021 tarihli yayını…
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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