Canan Barlas ile Gündem | Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ve gerçekler

A Haber'in sevilen programı Canan Barlas ile Gündem'in İstanbul'un Fethinin 569. yılına denk gelen 29 Mayıs 2022 tarihli yayınında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. “Muhalefetin 2023 stratejisi ne?”, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ve gerçekler” başlıkları ele alındı. Programa konuk olan yorumcular kritik yorumlarda bulundular. Canan Barlas ile Gündem'in tamamını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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