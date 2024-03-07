07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?

Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 00:41
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 6 Mart Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Türkiye’nin gündeminde ki ölümlü kaza hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ne dedi? Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu? Yargılamada hedef süre tutturuluyor mu? Yargıda yeniden FETÖ tehlikesi mi var? Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek? Kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı? Kılıçdaroğlu ve Özel’in farkı ne? Avrupa- Rusya savaşı kaçınılmaz mı? Putin sabır taştı deyip dünyayı yakar mı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?
Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?
Milli Muharip Uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak?
Milli Muharip Uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak?
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?
Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?
CHP PM’de neler oluyor?
CHP PM’de neler oluyor?
Başak Demirtaş neden çekildi?
Başak Demirtaş neden çekildi?
Başak Demirtaş neden çekildi?
Başak Demirtaş neden çekildi?
1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?
1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?
“Adı konulmamış savaş” çoktan başladı mı?
“Adı konulmamış savaş” çoktan başladı mı?
Daha Fazla Video Göster