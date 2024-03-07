07 Mart 2024, Perşembe
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Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 6 Mart Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Türkiye’nin gündeminde ki ölümlü kaza hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ne dedi? Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu? Yargılamada hedef süre tutturuluyor mu? Yargıda yeniden FETÖ tehlikesi mi var? Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek? Kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı? Kılıçdaroğlu ve Özel’in farkı ne? Avrupa- Rusya savaşı kaçınılmaz mı? Putin sabır taştı deyip dünyayı yakar mı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…