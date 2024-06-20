Galatasaray'dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Son dakika Galatasaray haberleri | Sezonu iki kupa ile birden kapatan Galatasaray'da Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varılırken, hedefteki yeni isim de belli oldu. Türkiye - Gürcistan maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Gürcü yıldız sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. İşte detaylar...