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Galatasaray'dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Son dakika Galatasaray haberleri | Sezonu iki kupa ile birden kapatan Galatasaray'da Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varılırken, hedefteki yeni isim de belli oldu. Türkiye - Gürcistan maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Gürcü yıldız sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:56
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Galatasaray’dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray’dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Sarı kırmızılılar 3 Temmuz tarihinde başlayacak olan yeni sezon kampı öncesi en az 2 transferi bitirmeyi hedefliyor.

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Galatasaray’dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Cimbom özellikle EURO 2024'ün sona ermesinin ardından transferde daha rahat hamleler yapacak.

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Galatasaray’dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Yönetim, EURO 2024'te boy gösteren sarı kırmızılı futbolculara gelen teklifleri değerlendirecek.

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Galatasaray’dan milli maç sonrası transfer harekatı! Gürcü yıldız radarda

Dursun Özbek ve kurmayları, elde edilecek bonservis gelirleriyle birlikte transferde daha kolay hamleler yapacak.