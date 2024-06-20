Batshuayi Galatasaray'a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 24 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıkarttı. Belçikalı golcü sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı. Transferle ilgili resmi açıklamanın 1 Temmuz'da gelmesi beklenirken, Fenerbahçeli yıldız isimlerden şok bir hamle geldi. İşte detaylar...