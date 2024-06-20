20 Haziran 2024, Perşembe
Batshuayi Galatasaray'a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler
Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 24 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıkarttı. Belçikalı golcü sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı. Transferle ilgili resmi açıklamanın 1 Temmuz'da gelmesi beklenirken, Fenerbahçeli yıldız isimlerden şok bir hamle geldi. İşte detaylar...
Giriş: 20.06.2024 15:13 Güncelleme: 20.06.2024 15:21
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