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Batshuayi Galatasaray'a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 24 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıkarttı. Belçikalı golcü sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı. Transferle ilgili resmi açıklamanın 1 Temmuz'da gelmesi beklenirken, Fenerbahçeli yıldız isimlerden şok bir hamle geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:13 Güncelleme: 20.06.2024 15:21
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Batshuayi Galatasaray’a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi'nin transferini bitirdi.

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Batshuayi Galatasaray’a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcünün menajeriyle görüştü ve her konuda anlaşma sağladı.

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Batshuayi Galatasaray’a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren 30 yaşındaki forvetin transfernin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.

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Batshuayi Galatasaray’a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli forvet ile son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi.

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Batshuayi Galatasaray’a imza attı Fenerbahçeli futbolculardan şok hamle geldi! Hepsi birden sildiler

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI
Galatasaray, Belçikalı golcüyle 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı futbolcuya 3 milyon euro da imza parasının verileceği belirtildi.