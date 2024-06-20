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Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı! Tinder'da tanıştığı sevgilisi...

atv ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Anlı'nın bugünkü yayınında 'Tinder Avcısı' benzeri bir olay yaşandı. Programa katılan Nurşen Hanım, Tinder uygulaması üzerinden tanıştığı bir adamın kendisini bir milyon TL dolandırdığını açıkladı. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 13:29 Güncelleme: 20.06.2024 13:29
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Müge Anlı’da filmleri aratmayan olay! Sanal aşk pahalıya patladı! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı

Müge Anlı'nın bugünkü ilk konuğu dolandırıldığını iddia eden Nurşen Hanım oldu. Nurşen Hanım, Tinder üzerinden tanıştığı Mustafa Bey ile bir haftalık bir ilişki yaşadığını ve bu süreçte bir milyon TL parasını kaybettiğini söyledi.

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Müge Anlı’da filmleri aratmayan olay! Sanal aşk pahalıya patladı! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı

Nurşen Hanım, yaşadıklarını paylaşarak maddi ve manevi zarar gördüğünü belirtti. Ankara'da yaşayan ve yalnızlık çektiği için evlenmek istediğini dile getiren Nurşen Hanım, Mustafa Bey'in ciddi olduğunu düşündüğünü ve kendisini ikna ettiğini ifade etti.

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Müge Anlı’da filmleri aratmayan olay! Sanal aşk pahalıya patladı! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı

Ancak ilişki süresince çeşitli bahanelerle Nurşen Hanım'dan belli aralıklarla para talep eden Mustafa Bey'in, paraları başka bir kadının hesabına aktardığını fark edince büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

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Müge Anlı’da filmleri aratmayan olay! Sanal aşk pahalıya patladı! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı

25 Şubat'ta gerçekleşen olay ile ilgili iddiaların odağındaki Mustafa bey yayına bağladı.

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Müge Anlı’da filmleri aratmayan olay! Sanal aşk pahalıya patladı! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı

Mustafa Bey, Nurşen Hanım'ın parasını ödemek için kendisini aradığını ancak ulaşamadığını belirtti.