Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay! 1 haftada 1 milyon TL dolandırıldı! Tinder'da tanıştığı sevgilisi...

atv ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Anlı'nın bugünkü yayınında 'Tinder Avcısı' benzeri bir olay yaşandı. Programa katılan Nurşen Hanım, Tinder uygulaması üzerinden tanıştığı bir adamın kendisini bir milyon TL dolandırdığını açıkladı. İşte olayın detayları...