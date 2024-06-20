Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor. Tüyler ürperten cinayet olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayına bağlanan bir doktor, çarpıcı ifadelerde bulundu. 2011-2012 yılları arasında Kahramanmaraş'ta görev yaptığını ve o dönemde Güllü adlı bir kadınla ailesinin acil bir şekilde hastaneye getirildiğini belirtti. Doktor, Güllü ve ailesinin üstlerinin kan koktuğunu ifade ede etti. Ayrıca, Hatice'nin kızının Mehmet Taşpınar hakkındaki sözleri ise herkes şoke etti. İşte haberin detayları...