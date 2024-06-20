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Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor. Tüyler ürperten cinayet olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayına bağlanan bir doktor, çarpıcı ifadelerde bulundu. 2011-2012 yılları arasında Kahramanmaraş'ta görev yaptığını ve o dönemde Güllü adlı bir kadınla ailesinin acil bir şekilde hastaneye getirildiğini belirtti. Doktor, Güllü ve ailesinin üstlerinin kan koktuğunu ifade ede etti. Ayrıca, Hatice'nin kızının Mehmet Taşpınar hakkındaki sözleri ise herkes şoke etti. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:59 Güncelleme: 20.06.2024 15:59
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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan kıyma makinesi cinayetinin detaylar merak konusu oluyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

Mehmet Taşpınar, 13 yıldır birlikte yaşadığı Güllü Çolak'ın 2 çocuğuyla beraber evden kaçtığı iddiasıyla programa katılmıştı. İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da elden çıkardı.

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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verildi.

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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

"ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİ"

Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet ise canlı yayında bomba bir iddia ortaya atmıştı. Güllü, kardeşi ve babaannesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı.

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Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayetinde şoke eden detaylar! Doktor konuştu: Kıyafetleri kan kokuyordu...

Bahsi geçen kıyma makinesi ise geçtiğimiz günler canlı yayında stüdyoya getirilmişti.