9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum'dan ayrıldı

Tatilcilerin uğrak yeri olan Bodrum'da dönüş hazırlıkları başladı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek soluğu Bodrum'da alan binlerce kişi bölgeden ayrılmaya başladı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu otoyolda tatilcileri zorlu bir serüven bekliyor. Ayrıca Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.