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9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum'dan ayrıldı

Tatilcilerin uğrak yeri olan Bodrum'da dönüş hazırlıkları başladı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek soluğu Bodrum'da alan binlerce kişi bölgeden ayrılmaya başladı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu otoyolda tatilcileri zorlu bir serüven bekliyor. Ayrıca Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 15:55 Güncelleme: 20.06.2024 15:55
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9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum’dan ayrıldı

Ülke genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde bayramın bitmesinin ardından bazı tatilciler, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı.

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9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum’dan ayrıldı

Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilciler, evlerine dönüşe geçti. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

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9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum’dan ayrıldı
. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
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9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum’dan ayrıldı
Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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9 günlük tatil yerini dönüş çilesine bıraktı! 12 saatte 120 bin araç Bodrum’dan ayrıldı
Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin ileriki saatlerde artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.