19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Akıllara Kaza mı? Suikast mı? sorusu gelirken uzman isimler A Haber'de kazayı değerlendirdi. CIA, İsrail ve ABD detayı dikkatlerden kaçmadı.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 20:05
  • 1
  • 10
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.

  • 2
  • 10
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

İran medyası, Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığını iddia etti. Bölgeye 16 arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini ancak bölgedeki yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zaman alacağı belirtildi.

AHaber CANLI YAYIN

  • 3
  • 10
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

Akıllara Kaza mı? Suikast mı? sorusu gelirken uzman isimler A Haber'de kazayı değerlendirdi. CIA ve İsrail detayı dikkatlerden kaçmadı.

  • 4
  • 10
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

Prof. Dr. Uluslararası İlişkiler Uzmanı İrfan Kaya Ülger'in açıklamaları şöyle: 1979'dan beri 45 yıldır İran'ın çizgisi belli. Anti batı, anti İsrail çizgisinde ilerliyor. İran'da aslında muhalefet yok. Muhalefete kendisine temsil imkânı verilmiyor. Her ne kadar azınlık temsilinin mensubu için bir takım kontenjanlar açılmışsa da. Bir de İran'ın etnik durumuna bakmak lazım. İran'ın nüfusu yaklaşık bizim ki kadar 88 milyon falan. Muhalefet ancak rejimin çizdiği sınırlar içerisinde etnik bakımda uyumlu davranırsa bir varlık imkanı bulabiliyor.

  • 5
  • 10
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

Muhalefetin burada Reisi'nin politikalarına karşı örgütlendiğini söyleyemeyiz. Ancak kişisel bir husumet ya da çekememezlik gibi meseleler olabilir. Bunların dış bağlantısı ile bağlantısı olabilir mi? Muhtemeldir. Bunun dışında komplo teorisi olarak algılanabilecek bir husus ama bunun gerçeklik tarafları da var. Çünkü orta Doğu'da bunlar hep yaşanabiliyor. Sinemalarda bunların 3 aşağı beş yukarı farklı versiyonları gösteriliyor.