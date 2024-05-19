İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Kaza mı suikast mı?  Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi | Dikkat çeken CIA detayı...

Muhalefetin burada Reisi'nin politikalarına karşı örgütlendiğini söyleyemeyiz. Ancak kişisel bir husumet ya da çekememezlik gibi meseleler olabilir. Bunların dış bağlantısı ile bağlantısı olabilir mi? Muhtemeldir. Bunun dışında komplo teorisi olarak algılanabilecek bir husus ama bunun gerçeklik tarafları da var. Çünkü orta Doğu'da bunlar hep yaşanabiliyor. Sinemalarda bunların 3 aşağı beş yukarı farklı versiyonları gösteriliyor.