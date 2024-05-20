SGK harekete geçti! Eşe dosta sigorta yaptıran yandı | Hem hapis hem para cezası
Sahte sigortalılık ve sahte işyerleri ile mücadeleyi tavizsiz sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" kurdu. Eşe, dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri olanları cezai yaptırımlar bekliyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2024
07:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
07:28
Şimdiye kadar binlerce sahte sigorta girişimini kararlılıkla takip ve tespit eden SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruma altına alırken, haksız para kazanmak isteyen uyanık işyerlerini de cezalandırdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal güvenlikte suistimalleri önlemek amacıyla "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" projesini hayata geçirdiklerini, böylece çalışanların vatandaşın haklarını gasp eden veya devleti dolandırmaya çalışan art niyetli kişileri kısa sürede tespit edip gereğini yaptıklarını söyledi.
Sahte sigorta ve sahte iş yeri tuzağına düşenleri ağır yaptırımlar bekliyor. Eşe dosta iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte iş yeri girişiminde bulunanları hem parasal hem de cezai yaptırımlar bekliyor.
Sahte sigortalı tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınıyor. İlgililer hakkında ise Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda yargı nezdinde cezai yaptırım süreci başlatılıyor.
Sahte işleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işveren ve meslek mensubu hakkında ise iş yerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarasının iptal ediliyor.