SGK harekete geçti! Eşe dosta sigorta yaptıran yandı | Hem hapis hem para cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal güvenlikte suistimalleri önlemek amacıyla "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" projesini hayata geçirdiklerini, böylece çalışanların vatandaşın haklarını gasp eden veya devleti dolandırmaya çalışan art niyetli kişileri kısa sürede tespit edip gereğini yaptıklarını söyledi.

