A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 10 Aralık 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde, İsrail: Suriye ile savaş kaçınılmaz, İsrail kime karşı savaşa hazırlanıyor, İsrail'in korkusu: Türk-Kürt-Arap kardeşliği, Suriye hareketlendi harekat kaçınılmaz mı?, Erdoğan: Filistin'de zafer Marşları çalınacak, İsrail'de gündem neden Türkiye?, Fidan: 10 Mart mutabakatına uyulmalı, Son 21 gün: SDG Şam'a entegre olacak mı?, Türkiye'den SDG'ye son uyarılar, Trump: Avrupa'yı değil ABD'yi yöneteceğim, ABD'siz savaş senaryosu... Avrupa ne yapacak?" başlıklarına yanıt arandı.