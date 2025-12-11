11 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde
İsrail Ortadoğu’da yeni savaş peşinde

İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 05:52
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 10 Aralık 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde, İsrail: Suriye ile savaş kaçınılmaz, İsrail kime karşı savaşa hazırlanıyor, İsrail'in korkusu: Türk-Kürt-Arap kardeşliği, Suriye hareketlendi harekat kaçınılmaz mı?, Erdoğan: Filistin'de zafer Marşları çalınacak, İsrail'de gündem neden Türkiye?, Fidan: 10 Mart mutabakatına uyulmalı, Son 21 gün: SDG Şam'a entegre olacak mı?, Türkiye'den SDG'ye son uyarılar, Trump: Avrupa'yı değil ABD'yi yöneteceğim, ABD'siz savaş senaryosu... Avrupa ne yapacak?" başlıklarına yanıt arandı.
İsrail Ortadoğu’da yeni savaş peşinde
ABONE OL
İsrail Ortadoğu’da yeni savaş peşinde
İsrail Ortadoğu'da yeni savaş peşinde
Bahis soruşturması: İfadede kim ne söyledi
Bahis soruşturması: İfadede kim ne söyledi
Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez
Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez
CHP-DEM hattında Cellat polemiği
CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı
ABD’nin barış planını Putin mi yazdı?
ABD'nin barış planını Putin mi yazdı?
ABD’den 28 maddelik Barış Planı iddiası
ABD'den 28 maddelik "Barış Planı" iddiası
ABD’deki sapkın siyasetçiler kim?
ABD'deki sapkın siyasetçiler kim?
C130 kargo uçağının düşüş nedeni ne?
C130 kargo uçağının düşüş nedeni ne?
Trump-Şara zirvesi: Suriye’de ne değişecek?
Trump-Şara zirvesi: Suriye'de ne değişecek?
Akdeniz’de Türkiye-İtalya-Libya neyi değiştirir?
Akdeniz'de Türkiye-İtalya-Libya neyi değiştirir?
Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?
Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?
Daha Fazla Video Göster