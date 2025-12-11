Viral Galeri Viral Tıkla Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

Son yıllarda kullanımı hızla artarak hayatın vazgeçilmezleri arasına giren yapay zeka uygulamaları, bu kez çok konuşulacak bir güvenlik iddiasıyla gündemde. Özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkisiyle tartışma konusu olan ChatGPT hakkında ortaya atılan 'kamera izinsiz açılıyor mu?' sorusu kamuoyunda büyük endişe yarattı. İddialar üzerine A Haber'e katılan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekâ-kamera ilişkisini canlı yayında test ederek çarpıcı sonuçları izleyicilerle paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 03:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 03:37
Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte hayatın her alanına giren yapay zekâ uygulamaları, sunduğu kolaylıkların yanı sıra beraberinde ciddi güvenlik tartışmalarını da getiriyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun şekilde kullandığı yapay zekâ tabanlı sohbet uygulamalarının kişisel veriler, gizlilik ve denetim konularında ne derece güvenli olduğu yeniden sorgulanmaya başlandı. Son olarak ChatGPT üzerinden gündeme gelen "kamera erişimi" iddiaları, dijital mahremiyet tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Uzman isim A Haber'de, yapay zekânın kontrolsüz kullanımının bireysel güvenlikten toplumsal yapıya kadar birçok alanda risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

"YAPAY ZEKAYA 25 SORU YARIL LİTRE SUYA TAKAMÜL EDİYOR"

Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hayatımızın merkezine aldığımız akıllı telefonlar ve uygulamalara ilişkin konuşarak yapay zeka uygulamalarına ilişkin dikkat çeken detaylar verdi, Kırık, yapay zekaya 25 tane soru sormanın yarım litre suya tekabül ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Artık akıllı telefonlar hayatımızın merkezinde. Hepimizin evinde, işte iş yerinde kullandığı telefonlar bunlar ve bunlara biz erişim izinleri veriyoruz. Yani biz genelde kullanıcı sözleşmelerini okumadan telefonlarımıza aplikasyon dükkanlarından, uygulama dükkanlarından bunları indiriyoruz. Yani kimse okumaz yani çoğu ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz olsun, bizler olalım yani hemen hızlıca evet diyelim, tamam diyelim, bir an önce işimizi görelim diye düşünüyoruz. Fakat unutmayın mesela ben yapay zeka için örnek vereyim, 25 tane soru yarım litre suya tekabül ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Temiz su bu, bildiğiniz içme suyuna tekabül ediyor. Niye? Çünkü siz normal atık suyu ya da arıtılmış suyu kullanmak istediğinizde bu cihazlar korozyona uğruyor.

Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

Hem soğutma hem enerji açısından buna ihtiyaç var. Ben size şunu şimdi sormak istiyorum. Bu kadar bu teknoloji şirketleri sürekli kar elde etme amacı güden, Musk olabilir, Zuckerberg olabilir, niye babasının hayrına bize bu uygulamayı sunsun? Ve dikkat edin, bir anda popüler oldu bu yapay zeka uygulamaları ve insanların dijital demansla karşı karşıya kaldığını gördük. Düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan bir toplum var. Yani her şeyi olduğu gibi kabul ettirmeyi amaçlayan bir yapı ortaya çıkmaya başladı.

Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

DİJİTAL MANİPÜLASYON

Biz nasıl olsa bilgiyi sunuyoruz. Kütüphaneler bitti, kitaplar bitti, gazeteler bitti. En azından onlar bir kanıt ya da delil olarak kullanılabiliyordu. Dijital ortamda bir tuşla her şeyi silebilirsiniz. Yani tamamen her şeyi sıfırlama, o Great Reset dediğimiz sistem devreye girdiği takdirde her şey gidebilir. Ve şu an işte dediğim gibi sosyal medyada da gördüğünüz içerikler vesaire, gerçekten dünyada kişilerin manipüle edilmesi amacıyla kullanılıyor ve maalesef biz bunların farkında değiliz, çünkü uyutuluyoruz.

Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

Neyle uyutuluyoruz? İşte dünyada şu oldu, Trump bunu yaptı, Zelensky bunu yaptı. Halbuki en yakınımızdaki düşmanı maalesef göremiyoruz. Maalesef gördürmek de istemiyorlar. İşte geldi biliyorsunuz, Musk 44 milyar doları aldı. Sonra dedi ki yapay zeka bir katliam aracı dedi. Ondan sonra geldi adam kendisi Grok'u oluşturdu. Grok'taki uygulamalara inanın ben girmek bile istemiyorum, çocuklarla müstehcen sohbetler gerçekleştiriyor, +18 sohbetler gerçekleştiriyor. Onları da tespit ettik. Hatta ben bugün uygun olursa, ritüen de el verdiği müddetçe ondan da bahsedeceğim.

SON DAKİKA