Kamera bizden gizli açık mı? Yapay zekaya canlı yayında test!

"YAPAY ZEKAYA 25 SORU YARIL LİTRE SUYA TAKAMÜL EDİYOR"

Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hayatımızın merkezine aldığımız akıllı telefonlar ve uygulamalara ilişkin konuşarak yapay zeka uygulamalarına ilişkin dikkat çeken detaylar verdi, Kırık, yapay zekaya 25 tane soru sormanın yarım litre suya tekabül ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Artık akıllı telefonlar hayatımızın merkezinde. Hepimizin evinde, işte iş yerinde kullandığı telefonlar bunlar ve bunlara biz erişim izinleri veriyoruz. Yani biz genelde kullanıcı sözleşmelerini okumadan telefonlarımıza aplikasyon dükkanlarından, uygulama dükkanlarından bunları indiriyoruz. Yani kimse okumaz yani çoğu ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz olsun, bizler olalım yani hemen hızlıca evet diyelim, tamam diyelim, bir an önce işimizi görelim diye düşünüyoruz. Fakat unutmayın mesela ben yapay zeka için örnek vereyim, 25 tane soru yarım litre suya tekabül ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Temiz su bu, bildiğiniz içme suyuna tekabül ediyor. Niye? Çünkü siz normal atık suyu ya da arıtılmış suyu kullanmak istediğinizde bu cihazlar korozyona uğruyor.