Giriş: 13.11.2025 05:39
A Haber’de Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programının 12 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Türkiye yasta: 20 kahraman askerimiz şehit, A Haber uçağın düştüğü noktada, Düşen uçağın kara kutusu bulundu, C130 kargo uçağının düşüş nedeni ne?, Bilinmezliği karakutu çözecek, 2017'de ABD kargo uçağı da benzer bir şekilde düştü, Erdoğan'dan şehit ailesine taziye, C130 modernizasyon merkezi Kayseri'de, İBB İddianamesi: İmamoğlu neyle suçlanıyor?, Yolsuzluk Beylikdüzü'nde başlamış, A Haber iddianameyi deşifre ediyor, İtirafçılar "rüşvet verdik-rüşvet aldık" diyor" konu başlıkları ele alındı.
