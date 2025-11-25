A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 24 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, TBMM duyurdu: Heyet İmralı'ya gitti, CHP'de "CHP aklansın" polemiği büyüyor, TBMM: 10 mart mutabakatına dair beyanlar alındı, ABD'nin barış planını Putin mi yazdı? Trump-Putin pazarlığı: Ukrayna satıldı mı?, AB'den ABD'ye karşı Ukrayna planı, Japonya ABD için savaşa girer mi?, Japonya'daki ABD üsleri neye işaret?, Asya ile savunma ortaklığını şifreleri, Türkiye'nin yeni nüfusu ne mesaj veriyor? başlıklarına yanıt arandı.