Akdeniz’de Türkiye-İtalya-Libya neyi değiştirir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 01:59
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 5 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "New York Belediye seçimi neden tartışılıyor? ABD'de İsrail'e destek mi kaybettirdi? Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı? Kıbrıs üzerinden yeni emperyalist oyun ne? ABD'nin gizli "Ege-Akdeniz planı" ne? Akdeniz'de Türkiye-İtalya-Libya neyi değiştirir? İsrail yeniden İran'a saldırır mı?" başlıkları ele alındı.
