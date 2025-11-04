04 Kasım 2025, Salı
Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Şener Üşümezsoy A Haber'de, Sındırgı neden sürekli sallanıyor?,Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?, Üşümezsoy: Son depremler artçı değil öncü, Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi?, Savaş an meselesi! Venezuela'da ne yaşanıyor?, Trump'tan Maduro'ya: Sayılı günlerin kaldı, Maduro'ya suikast mı planlanıyor? ABD'de bakanlar neden üslerde kalıyor?, New York'ta Müslüman belediye başkan adayı" başlıkları ele alındı.