Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?
Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?

Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 02:59
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Şener Üşümezsoy A Haber'de, Sındırgı neden sürekli sallanıyor?,Üşümezsoy nerede deprem bekliyor?, Üşümezsoy: Son depremler artçı değil öncü, Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi?, Savaş an meselesi! Venezuela'da ne yaşanıyor?, Trump'tan Maduro'ya: Sayılı günlerin kaldı, Maduro'ya suikast mı planlanıyor? ABD'de bakanlar neden üslerde kalıyor?, New York'ta Müslüman belediye başkan adayı" başlıkları ele alındı.
