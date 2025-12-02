A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 1 Aralık 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Atina neden adalara füze yığmak istiyor? CHP kurultayı: Neydi, ne oldu? CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği, Yunanistan'ı İsrail mi konuşturuyor? Yunanistan neye hazırlanıyor? Almanların savaş planı basına sızdı, "Dondurulmuş çatışmalar" alevlenecek mi? Peşmerge-aşiret çatışması neden başladı?" başlıkları ele alındı.

