04 Aralık 2025, Perşembe

Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez
Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez

Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 05:46
Güncelleme:04.12.2025 05:46
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Aralık 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Siyasette cellat tartışması, Erdoğan'dan Özel'e: Siciline bak!, Barzani ziyaretinde tartışılan görüntü, Erdoğan: Hadsiz açıklamalar kabul edilemez, Erdoğan 2005 ve 2023'teki sözlerini hatırlattı, Terörsüz Türkiye hedefi nasıl ilerliyor?, Özgür Özel'in Suriye öngörüsü, 3 Aralık 2024... Özel: Esad ile diyalog kuralım, CHP'nin Suriye politikası tartışılıyor" başlıkları ele alındı.
