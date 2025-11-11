A Haber’de Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programının 10 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Asıl soruşturma "Şike" için mi olacak? Balıkesir depremler neyin habercisi? Hangi futbolcular-yöneticiler radar? Şara Washington'da, Trump ne talep etti? Görüşmeden "YPG" için ne sonuç çıktı? Trump-Şara zirvesi: Suriye'de ne değişecek?" konu başlıkları ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN