Giriş: 11.11.2025 01:56
A Haber’de Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programının 10 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Asıl soruşturma "Şike" için mi olacak? Balıkesir depremler neyin habercisi? Hangi futbolcular-yöneticiler radar? Şara Washington'da, Trump ne talep etti? Görüşmeden "YPG" için ne sonuç çıktı? Trump-Şara zirvesi: Suriye'de ne değişecek?" konu başlıkları ele alındı.
