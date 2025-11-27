27 Kasım 2025, Perşembe

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 05:12
Güncelleme:27.11.2025 05:12
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 26 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin anlattı, "Henüz karar vermedik ama ara tatil kalkabilir", Zorunlu eğitim kısaltılacak mı?, "Sınav sisteminde bir değişiklik olmayacak", İmralı ziyareti: Ne çıktı, neler olacak?, CHP İmralı'ya neden gitmedi?, İmralı'dan SDG çağrısı gelir mi?, SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?, Hong Kong'da site yangını: 36 ölü, 279 kayıp, Papa Türkiye'ye neden geliyor?" başlıklarına yanıt arandı.
