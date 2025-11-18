18 Kasım 2025, Salı

ABD’deki sapkın siyasetçiler kim?

ABD'deki sapkın siyasetçiler kim?

Giriş: 18.11.2025 01:36
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 17 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Böcek ailesinin zehirlenmesinde 4 tutuklama, İBB iddianamesinden: CHP ele geçirilmek istendi, İddianameden: Yolsuzluk çarkıyla seçim planı, Kaçak hafriyat dökümüyle 80 milyarlık kamu zararı, İddianame: Kreş rüşvet aracı olarak kullanıldı, Epstein skandalında kim var, kim yok? ABD'deki sapkın siyasetçiler kim? Eski CIA ajanı: Her salı ölüm listesi gelirdi" başlıkları ele alındı.
