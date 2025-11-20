20 Kasım 2025, Perşembe

ABD’den 28 maddelik Barış Planı iddiası

ABD'den 28 maddelik "Barış Planı" iddiası

Giriş: 20.11.2025 04:52
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 19 Kasım 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Bir aile yok oldu: Oklar oteli gösteriyor, Uzman doktorlar Sebep Sonuç'ta anlatıyor, Ölüm sebebi aliminyum fosfit mi?, Her yer yer yiyecek tek tek denetlenecek, Evlerde ölümcül madde: Deterjan, Erdoğan'dan Zelenski ve Putin'e: Yapıcı olun, Dronlar Ukrayna'ın her yerini vurdu, ABD'den 28 maddelik "Barış Planı" iddiası, ABD-Rusya Ukrayna'yı bölüşüyor mu?, Avrupa'dan Türkiye'ye: Sana muhtacım" başlıkları ele alındı.
