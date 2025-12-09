A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 8 Aralık 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Bahis soruşturması: İfadede kim ne söyledi? Suriye'de 61 yıllık esaret nasıl bitti? Devrimin 1. yılında Suriye'de neler oluyor? TBMM kulisleri: Bütçe görüşmeleri nasıl geçecek? Meclis tokalaşmaları yeni dönemin habercisi mi? Pasifik'te savaş provaları mı? Yarasa kanatlı hayalet güç: ANKA-3" başlıklarına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN