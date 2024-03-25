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Vatan ve millet sevdalısı ‘Muhsin Yazıcıoğlu’!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 20:51
Güncelleme:25.03.2024 20:51
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Sivas'ın yetiştirdiği en yiğit insanlardandı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden oldu. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş’ta Çağlayancerit İlçesi’nde düzenlenen seçim mitinginden Yozgat Yerköy’e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdi. O vefat ettiğinde her evden bir cenaze kalktı sanki. Siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, Yazıcıoğlu’nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Editörün Notu A Haber ekranlarında…
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