25 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Vatan ve millet sevdalısı ‘Muhsin Yazıcıoğlu’!
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Sivas'ın yetiştirdiği en yiğit insanlardandı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden oldu. 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş’ta Çağlayancerit İlçesi’nde düzenlenen seçim mitinginden Yozgat Yerköy’e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdi. O vefat ettiğinde her evden bir cenaze kalktı sanki. Siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, Yazıcıoğlu’nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Editörün Notu A Haber ekranlarında…