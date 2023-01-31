Muhalif medyanın yalan haberlerini A Haber ortaya çıkardı! Ya A Haber olmasaydı?

Habertürk muhabir Fatmanur Boylu’nun küçük bir çocuğu yönlendirerek yaptığı “karne hediyesi et yalanı” gündemdeki sıcak yerini koruyor. A Haber ekipler gerçeği araştırıp ortaya çıkardı ve haberi yapan Habertürk algı çalışması kabul edip özür diledi. Bu da akıllara A Haber’in geçtiğimiz yıllarda muhalif medyanın yalanlarını ortaya serdiği haberleri akıllara getirdi. İşte tüm Türkiye’ye gerçekleri gösteren A Haber’in özel olarak araştırp ortaya çıkardığı gerçekler. Peki ya A Haber olmasaydı…