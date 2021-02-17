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A Haber'den Gara'da şehit düşen 13 Türk vatandaşı için anlamlı klip - 17.02.2021
Klipte Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz geçtiğimiz gün Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadeleri yer aldı.
BAKARA SURESİ-154. AYETİ
Başkan Erdoğan'ın sesinden dökülen "Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." cümlelerinin yer aldığı Bakara Surei'nin 154 ayetine yer verildi.
Ayrıca yine Başkan Erdoğan'ın okuduğu şu mısralar yer aldı:
"Vurulup ömrünün ilkbaharında
Kanından çiçekler açar yanında
Cümle şehitlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek, kardan…"
GARA'DA ŞEHİT OLAN 13 VATANDAŞIN İSİMLERİ
Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey
Polis memuru Sedat Yabalak
Tankçı Er Adil Kabaklı
Polis Memuru Vedat Kaya
Jandarma er Süleyman Sungur
Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci
Topçu Er Müslüm Altıntaş
Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
Aydın Köse
Muhammet Salih Kanca
Er Sedat Sorgun