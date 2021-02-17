A Haber, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından Gara'da alçakça katledilen 13 Türk vatandaşı için anlamlı bir klip hazırladı. Klipte Başkan Erdoğan’ın sesinden Kur’an-ı Kerim’den Bakara Suresi’nin 154.ayeti ve bir de dörtlüğe yer verildi.

Klipte Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz geçtiğimiz gün Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadeleri yer aldı.

BAKARA SURESİ-154. AYETİ

Başkan Erdoğan'ın sesinden dökülen "Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." cümlelerinin yer aldığı Bakara Surei'nin 154 ayetine yer verildi.

Ayrıca yine Başkan Erdoğan'ın okuduğu şu mısralar yer aldı:

"Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yanında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek, kardan…"

GARA'DA ŞEHİT OLAN 13 VATANDAŞIN İSİMLERİ



Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey

Polis memuru Sedat Yabalak

Tankçı Er Adil Kabaklı

Polis Memuru Vedat Kaya

Jandarma er Süleyman Sungur

Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

Topçu Er Müslüm Altıntaş

Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

Aydın Köse

Muhammet Salih Kanca

Er Sedat Sorgun