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A Haber'den Gara'da şehit düşen 13 Türk vatandaşı için anlamlı klip - 17.02.2021

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Giriş: 17.02.2021 18:02
Güncelleme:17.02.2021 18:24
A Haber, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından Gara'da alçakça katledilen 13 Türk vatandaşı için anlamlı bir klip hazırladı. Klipte Başkan Erdoğan’ın sesinden Kur’an-ı Kerim’den Bakara Suresi’nin 154.ayeti ve bir de dörtlüğe yer verildi.

Klipte Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz geçtiğimiz gün Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadeleri yer aldı.

BAKARA SURESİ-154. AYETİ

Başkan Erdoğan'ın sesinden dökülen "Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." cümlelerinin yer aldığı Bakara Surei'nin 154 ayetine yer verildi.

Ayrıca yine Başkan Erdoğan'ın okuduğu şu mısralar yer aldı:

"Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yanında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek, kardan…"

GARA'DA ŞEHİT OLAN 13 VATANDAŞIN İSİMLERİ

Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey
Polis memuru Sedat Yabalak
Tankçı Er Adil Kabaklı
Polis Memuru Vedat Kaya
Jandarma er Süleyman Sungur
Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci
Topçu Er Müslüm Altıntaş
Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
Aydın Köse
Muhammet Salih Kanca
Er Sedat Sorgun

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