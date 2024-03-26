“Başarırsın kardeşim!” Hayaller bir bir gerçek oluyor

Türk gençliğinin neler başardığını, neleri başarabileceğini her geçen gün daha da net görüyoruz. Teknolojide, sağlıkta, sporda artık dünyada adından söz ettiren bir Türk gençliği var. Bugün Editörün Notu'nda Türkiye’nin ve Türk gençliğinin potansiyelini anlatan "başarırsın kardeşim" diyeceğiz.

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