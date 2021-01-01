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İlk gördüğünüzde ne hissettiniz? A Haber video klip - 01.01.2021

A Haber
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Giriş: 01.01.2021 03:07
Güncelleme:01.01.2021 03:14
Sosyal medya A Haber'in "İlk gördüğünüzde ne hissettiniz?" adlı tanıtım filmini konuşuyor. 2020 yılında yaşanmış unutulmaz olaylardan kesitlerin yer aldığı videoda "İlk gördüğünüzde ne hissettiyseniz A Haber olarak biliyoruz, çünkü sizin gibi hissediyoruz" sloganıyla büyük beğeni topladı. İşte o video...
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