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Batı kimi kahraman yaptı kimi sildi? İşte Batı'nın propaganda raporu - 04.02.2021

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 11:15
Güncelleme:04.02.2021 11:19
Neden mi en çok kendi topraklarının kahramanlarından nefret ediyorsun? Demokrasiyi kendisinden başkasına reva görmeyen Batı hep ele kanlıları kahraman olarak ilan etti. Gerçek kahramanları ise hep çaresizlik ve yenilmişliğe mahkum etti. Batı kimi kahraman yaptı kimi sildi? İşte Batı’nın propaganda raporu…

Neden mi en çok kendi topraklarının kahramanlarından nefret ediyorsun? Demokrasiyi kendisinden başkasına reva görmeyen Batı hep ele kanlıları kahraman olarak ilan etti.

Gerçek kahramanları ise hep çaresizlik ve yenilmişliğe mahkum etti. Batı kimi kahraman yaptı kimi sildi? İşte Batı'nın propaganda raporu…

Batı’nın propaganda aracı: SÜPER KAHRAMANLAR BATI'NIN PROPAGANDA ARACI: SÜPER KAHRAMANLAR

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Batı'nın propaganda raporu
Batı'nın propaganda raporu
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