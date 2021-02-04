Neden mi en çok kendi topraklarının kahramanlarından nefret ediyorsun? Demokrasiyi kendisinden başkasına reva görmeyen Batı hep ele kanlıları kahraman olarak ilan etti. Gerçek kahramanları ise hep çaresizlik ve yenilmişliğe mahkum etti. Batı kimi kahraman yaptı kimi sildi? İşte Batı’nın propaganda raporu…

Neden mi en çok kendi topraklarının kahramanlarından nefret ediyorsun? Demokrasiyi kendisinden başkasına reva görmeyen Batı hep ele kanlıları kahraman olarak ilan etti.

Gerçek kahramanları ise hep çaresizlik ve yenilmişliğe mahkum etti. Batı kimi kahraman yaptı kimi sildi? İşte Batı'nın propaganda raporu…