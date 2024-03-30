30 Mart 2024, Cumartesi
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Türkiye’nin en büyük çevre hareketi 'sıfır atık'! Sıfır atık projesi 7 yaşında
2017'de Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sıfır atık projesi için yola çıkıldı. Slogan "gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak" oldu. Daha yeşil bir dünya için bilinç oluşturması hedeflendi ve Türkiye’nin en büyük çevre hareketi 'sıfır atık' projesi 7 yaşında.