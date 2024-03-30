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Türkiye’nin en büyük çevre hareketi 'sıfır atık'! Sıfır atık projesi 7 yaşında

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Giriş: 30.03.2024 21:30
Güncelleme:30.03.2024 21:30
2017'de Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sıfır atık projesi için yola çıkıldı. Slogan "gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak" oldu. Daha yeşil bir dünya için bilinç oluşturması hedeflendi ve Türkiye’nin en büyük çevre hareketi 'sıfır atık' projesi 7 yaşında.
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