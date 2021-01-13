Başkan Erdoğan: Namertle dost olma üzülürsün!

Başkan Erdoğan'ın Şeyh Edebali'nin nasihatini seslendirdiği video klip sosyal medyada beğeni ve izlenme rekorları kırdı.

Cahil ile dost olma;

İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün!



Aç gözlü ile dost olma;

İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün!



Görgüsüzle dost olma;

Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez, üzülürsün!



Kibirliyle dost olma;

Hâl bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün!



Ukala ile dost olma;

Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün!



Namertle dost olma;

Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün!

( Şeyh Edebali )