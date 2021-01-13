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Başkan Erdoğan: Namertle dost olma üzülürsün! - 13.01.2021
Başkan Erdoğan'ın Şeyh Edebali'nin nasihatini seslendirdiği video klip sosyal medyada beğeni ve izlenme rekorları kırdı.
Cahil ile dost olma;
Cahil ile dost olma;
İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün!
Aç gözlü ile dost olma;
İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün!
Görgüsüzle dost olma;
Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez, üzülürsün!
Kibirliyle dost olma;
Hâl bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün!
Ukala ile dost olma;
Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün!
Namertle dost olma;
Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün!
( Şeyh Edebali )