Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında! Biz bu millete aşığız! Sevdalıyız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN