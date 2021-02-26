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Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında! Biz bu millete aşığız! Sevdalıyız!

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 17:37
Güncelleme:26.02.2021 17:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan kutlama mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

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