Tüyleri diken diken eden video klip! Başkan Erdoğan böyle dua etti: Bir kez daha zaferle müjdele Ya Rab!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden hazırlanan video klip izleyenleri etkiledi. A Haber'in hazırladığı klipte Başkan Erdoğan'ın "Bizi, ailemizi bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru Allah’ım. Selçuklu Sultanı Alpaslan gibi kefenimizi giyerek mücadeleye soyunduk. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarda değil Allah katında olduğuna inandık. Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad gibi arkamızda gemileri yakarak bir yolculuğa çıktık. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rab!" ifadeleri yer aldı.

İşte o ifadeler;

"Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaferin sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Bu davayı bu hareketi bu mücadeleyi işte bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamd ü senalar olsun.

Bu davanın bayraktarlığını, sancaktarlığını, hizmetkarlığını yapmış ve ahirete irtihal etmiş her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin onlardan razı olsun. Çıktığımız bu kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere sabit kılsın. Ya Rab! Sen ki kullarının hareketlerini takdir ettin. Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl.

Ya Rab! Bizim göğsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rab! Bugün sana ve senin yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle ya Rab! Bizi hasetten muhafaza et Ya Rab! Bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle ya Rab!

BİR KEZ DAHA ZAFERLE MÜJDELE YA RAB!

Bizi, ailemizi bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru Allah'ım. Selçuklu Sultanı Alpaslan gibi kefenimizi giyerek mücadeleye soyunduk. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarda değil Allah katında olduğuna inandık. Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad gibi arkamızda gemileri yakarak bir yolculuğa çıktık. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rab!

Çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rab!

"BU BİR HATİME DEĞİL FATİHA'DIR"

Kardeşlerim bugün yeni Türkiye'nin ayak seslerini daha gür şekilde duyuyoruz. Evet yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Ekonomisiyle güçlü, demokrasisiyle örnek, kardeşliği ile muazzam bir Türkiye yürüyor. Bu ifadeyi çok çok önemsiyorum. Bu bir hatime değil, inanıyorum ki bir Fatiha'dır, bir açılıştır."