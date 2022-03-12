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Gündem Özel | Rusya - Ukrayna savaşında son gelişmeler neler? - 11.03.2022
A Haber’de yayınlanan “Gündem Özel” programı Haktan Uysal’ın sunumuyla 11 Mart 2022 Cuma akşamı ekranlara geldi. Programda Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’nin savaşı durdurmak adına verdiği etkili diplomasi adımları, Antalya’daki Diplomasi Forumu ve yankıları ele alındı.