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Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 12:22
Avrupa afrika sıcakları etkisi altında. Aşırı sıcaklar ölüm riski ile birlikte, susuzluk kuraklık ve orman yangınlarını da beraberinde getirdi. İtalya'da sıcaklar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Yunanistan'da tarihi Akropolis'e ziyaretler kısıtlandı. Sırbistan'da ise bir göl kurudu.
Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
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