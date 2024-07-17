17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş 50 yıl önce yaşananları anlattı: Savaş çıksa yine en önde giderim
Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve adada barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asır geçti. Adaya inen ilk taburdaki askerlerden biri olan Gazi Mehmet Erdoğmuş, verilen kahramanca mücadeleyi bakın nasıl anlattı.