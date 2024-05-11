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Kendi evine "hırsız gibi" giriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 13:40
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Çelik ailesi kendi evlerine deyim yerindeyse hırsız gibi giriyor. Nedeni ise hayli ilginç...
Kendi evine hırsız gibi giriyor
Kendi evine "hırsız gibi" giriyor
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